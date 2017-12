Auto rubata e abbandonata di fronte al Garibaldi da 15 giorni

"Come mai nessuno si è attivato per rimuovere questa carcassa abbandonata da quindici giorni davanti all'ospedale Garibaldi nuovo di Nesima?". E' quanto si chiede un lettore, residente della zona, che ha segnalato alla nostra redazione la presenza di questa carcassa, notata anche dalle forze dell'ordine che passano quotidianamente in quella zona