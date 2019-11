Auto in fiamme a Paternò, la caserma dei vigili del fuoco però è chiusa

Proprio mentre infuria la polemica sulla chiusura del distaccamento dei vigili del fuoco di Paternò in città sono andate a fuoco due auto.

"Per l'incendio di un mezzo - spiega Carmelo Barbagallo del sindacato Usb dei vigili del fuoco - i soccorsi sono partiti da Adrano e le fiamme, per via della distanza e quindi comportando un ritardo, si sono estese anche ad un'altra auto nel centro di Paternò".

Barbagallo si era appellato ai sindaci per denunciare le criticità che avevano portato alla chiusura, a fasi alterne, di alcuni distaccamenti locali che servono un vasto comprensorio.