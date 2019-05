Auto prende fuoco con una persona all'interno

Una squadra Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania è intervenuta in via Pacinotti dove un'autovettura ha preso fuoco con persona bloccata all'interno. Le cause dell'incendio sono in fase di accertamento e sul posto si è recata il reparto investigazioni scientifiche della polizia. L'uomo di 42 anni è stato tratto in salvo dai Vigili del fuoco e in seguito trasportato d'urgenza al reparto grandi ustioni dell'ospedale Cannizzaro di Catania. Si trova ricoverato in terapia intensiva del centro diretto dal dott. Rosario Ranno. Gli specialisti hanno iniziato il trattamento per le ustioni di secondo e terzo grado, presenti sul 30% della superficie corporea, e avviato gli accertamenti per possibili complicanze respiratorie. La prognosi è riservata.