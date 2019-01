Auto prende fuoco, traffico bloccato in circonvallazione

Un'automobile, secondo le segnalazioni dei lettori, si sarebbe incendiata autonomamente nei pressi della rotatoria di San Nullo in direzione Mistebianco. Sul posto è giunta una squadra dei i vigili del fuoco che ha domato le fiamme e sta provvedendo provvedendo alla bonifica dell'area a causa dello sversamento del gasolio sulla sede stradale. Lunghe code e traffico bloccato, la polizia sta dirottando il flusso veicolare su via Galermo. (In aggiornamento)