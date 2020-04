In giro con l'auto rubata: arrestati ladri seriali

I carabinieri di Guardia Mangano hanno arrestato il 20enne Salvatore Tabuso di Mascali e il 47enne Adriano Tizzone di Giarre, quest’ultimo già sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali. I due sono responsabili di furto aggravato in concorso. I militari, la scorsa notte, hanno incrociato una Fiat Panda, guidata dal Tabuso, che alla vista della pattuglia dell'arma ha tentato una manovra elusiva imboccando una stradina secondaria. La pronta reazione degli operanti ha consentito di bloccare l’autovettura che, da controlli effettuati, è risultata oggetto di furto commesso a Mascali. I carabinieri hanno inoltre rinvenuto e sequestrato cinque chiavi passe-partout, nella disponibilità dei due, utili ad aprire le serrature di alcune marche di auto. Gli arrestati, in attesa della celebrazione del rito per direttissima, sono stati posti agli arresti domiciliari.

