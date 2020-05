Auto rubate in un garage del villaggio “Campo di mare”

Nel pomeriggio di ieri, agenti delle Volanti, hanno indagato il pregiudicato 40nne R.S. per il reato di ricettazione. Nel corso del servizio di controllo del territorio, i poliziotti hanno fatto irruzione all’interno di un garage nel villaggio “Campo di mare”, scoprendo una vera e propria centrale di smantellamento di autovetture rubate. L’attenzione della pattuglia è stata destata dai rumori provenienti dal garage, inducendo gli operatori a effettuare un controllo al suo interno dove hanno sorpreso un pregiudicato a loro noto il quale era intento a smontare in vari pezzi una macchina. Sul posto è stata fatta intervenire anche la polizia scientifica, per documentare fotograficamente lo stato dei luoghi; in particolare, sono state rinvenute quattro carcasse di autovettura, tutte rubate, un ingente quantitativo di pezzi di ricambio e attrezzattura varia. L’uomo è stato condotto in Questura dov’è stato denunciato per il reato di ricettazione; il garage con tutto il materiale trovato al suo interno è stato posto sotto sequestro.

