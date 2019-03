Parcheggio selvaggio, in Corso Italia marciapiede bloccato

Due auto di grossa cilindrata, posteggiate "ad imbuto" sul marciapiede ed in corrispondenza delle strisce pedonali, hanno reso impossibile il passaggio ai pedoni in Corso Italia. Una situazione che si verifica sempre più spesso nelle zone centrali di Catania, mettendo a dura prova i nervi dei pedoni. Anche in viale Vittorio Veneto, nei pressi della Piaggio, si è registrato un episodio analogo, segnalato dai lettori di CataniaToday.