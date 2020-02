Auto vandalizzate nella notte, la segnalazione di un lettore

"Questo è quello che abbiamo trovato stamattina: decine di auto con i finestrini rotti", un lettore commenta così le foto che ha inviato per segnalare quello che è accaduto stanotte in zona Vulcania e nelle vie limitrofe. Si tratterebbe di puro e semplice vandalismo poiché secondo quanto descritto da chi ha subito i danni non è stato rubato nulla dalle auto. "Nella mia auto non manca nulla - racconta il lettore - neanche i documenti, addirittura non hanno rubato neanche il mini compressore per auto e il dispositivo Bluetooth perfettamente a vista. Tutto è successo presubimilmente dopo le 5 del mattino - conclude - perché una delle auto vandalizzate è rientrata in casa a quell'ora".