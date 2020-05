Giarre, la Regione revoca la concessione alla "Buda-Sag"

"Già nei mesi scorsi abbiamo raccolto il grido d'aiuto dei lavoratori Buda-Sag e, quindici giorni fa, avevamo inviato una diffida all’azienda a seguito dei reiterati ritardi nella corresponsione degli stipendi e delle criticità nell’erogazione dei servizi".Lo afferma l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, dopo l'avvio del procedimento in capo alla società che gestisce il trasporto pubblico a Giarre e nella fascia jonica. "Dopo aver atteso segnali positivi da parte della società - continua - finora non pervenuti, oggi avvieremo formalmente il procedimento di revoca della concessione dei servizi di trasporto pubblico locale. L’azione del Governo Musumeci rientra nella nuova strategia di rigore e di vigilanza sulle aziende del settore, in futuro implementata grazie al Piano da oltre due miliardi in sei anni di investimenti nel Tpl varato con l'ultima Finanziaria regionale". "La revoca - prosegue Falcone - si accompagnerà alla tutela dei livelli occupazionali e del servizio sul territorio, attraverso la riassegnazione delle linee mediante evidenza pubblica e il riassorbimento dei lavoratori".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.