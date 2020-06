Veicolo a fuoco in autostrada all'altezza dello svincolo di Acireale

Traffico paralizzato sull'autostrada A18, all'altezza dello svincolo di Acireale. Intorno alle 17 un mezzo, per un guasto, è andato in fiamme e una lunga scia di denso fumo nero ha invaso le carreggiate. Come riferito dalla polizia stradale il mezzo è stato messo in sicurezza e non ci sono feriti ma continuano ad esserci lunghe code.

