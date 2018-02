Autostrada Messina-Catania: ricominciano i lavori agli svincoli di Acireale e Giarre

Sono ripresi i lavori di ripristino della pavimentazione degli svincoli di Acireale e di Giarre - al fine di assicurare le migliori condizioni di sicurezza della circolazione – che erano stati provvisoriamente sospesi nel periodo natalizio per agevolare la viabilità in una tratta molto trafficata. Tutti gli interventi - che saranno eseguiti senza interruzione di traffico e se necessario anche in orario notturno tra le 22:00 e le 06:00 – saranno ultimati il prossimo 16 marzo.

Di seguito lo specifico calendario della viabilità: chiusura alternate delle piste e delle orrispondenti porte di esazione, in uscita ed in entrata nei piazzali degli svincoli di Acireale e di Giarre. Allo svincolo di Giarre: parzializzazione alternata delle rampe di uscita, per i veicoli provenienti da Catania e da Messina; chiusura dello svincolo di Giarre per i veicoli in entrata dalle ore 21 del 22 febbraio alle ore 6 del 23 febbraio. I

l limite massimo di velocità negli svincoli e nelle pertinenze, è fissato in 40km/h, con divieto di sorpasso. Sul posto sarà presente l' apposita cartellonistica con indicazione lavori e deviazioni.