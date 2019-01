A Catania la seconda riunione regionale sull'autotrasporto

E' convocata per oggi, 9 febbraio, a Catania la Consulta regionale dell'Autotrasporto e della logistica. La seduta, sarà presieduta dall'assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità Marco Falcone e si terrà al Palazzo della Regione. Si tratta del secondo appuntamento di confronto fra il Governo regionale e gli attori del comparto da quando l'organismo, dopo anni, è stato ricostituito con carattere permanente tramite un decreto dell'assessore Falcone. Siedono nella Consulta una quindicina di associazioni e sigle del mondo dell’autotrasporto siciliano, dell’artigianato e dell’impresa, oltre ai rappresentanti di Anas, Rfi e Ferrovie dello Stato. Sul tavolo numerosi dossier, a partire dal rilancio dell'Interporto di Catania in vista della locazione di alcuni capannoni del Polo logistico e dell'appalto da circa 30 milioni, atteso da anni, per la costruzione del Polo intermodale.