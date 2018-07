Aveva creato una serra in casa, arrestato spacciatore

I carabinieri di Sant’Agata Li Battiati, con i militari di Gravina di Catania e le unità cinofile del Nucleo di Nicolosi hanno arrestato un 37enne del posto per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari della stazione hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione dell'uomo dove, all’interno di una cameretta adibita a serra ed essiccatoio, lo hanno trovato in possesso di circa un chilo e mezzo di marijuana, grammi 150 di hashish e di 20 piantine di marijuana dell’altezza media di circa cm.60. Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti un bilancino di precisione e euro 225 ritenuti provento dell’attività di spaccio. L’uomo quindi è stato arrestato e tradotto presso la casa circondariale di piazza Lanza come disposto dall’Autorità giudiziaria.