Avevano in casa 130 kg di marijuana, due arresti a Riposto

I Carabinieri della Compagnia di Giarre, in due diverse circostanze operative, hanno arrestato nella flagranza Cateno Mancuso, 37enne di Riposto, e una 66enne di Riposto per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri pomeriggio, i militari, a conclusione di una veloce attività info investigativa finalizzata alla prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, hanno proceduto ad una perquisizione domiciliare nell’abitazione e nel garage di pertinenza dell’uomo.

In entrambi i luoghi gli uomini dell'Arma hanno rinvenuto e sequestrato svariati involucri contenenti complessivamente 91 kg. di “marijuana”, delle buste di cellophane contenenti complessivamente 200 grammi di “cocaina”, la somma in contante di 4.365 euro, ritenuta provento di attività illecita, 3 bilance elettroniche ed un ingente materiale utilizzato per il confezionamento della droga.

In una perquisizione domiciliare nell’abitazione della donna, i carabinieri hanno trovato anche 46 kg di “marijuana”, che è stata sequestrata. Gli arrestati, espletate le formalità di rito, sono stati associati nel carcere di Piazza Lanza, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.