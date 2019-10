Avevano saccheggiato il “Punto Enel”: incastrati dalla videosorveglianza

I carabinieri della Compagnia di Gravina di Catania, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indgini preliminari del Tribunale etneo, hanno arrestato i catanesi Concetto Guerra di 39 anni e Alessandro Nicosia di anni 40. I due, in particolare, si erano resi responsabili di un furto nel negozio “Punto Enel” di via Gramsci nel corso del quale, dopo aver divelto la saracinesca e sfondato la vetrata, avevano trafugato materiale informatico ed un telefono cellulare. I militari hanno acquisito numerosi elementi di responsabilità a loro carico mediante l’acquisizione di alcuni filmati di videosorveglianza della zona, nonché riscontri satellitari sull’autovettura utilizzata per la realizzazione del furto. I due sono stati posti agli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.

Gallery