Baby gang, studenti aggrediti al Fortino: la polizia avvia le indagini

La polizia ha avviato le indagini sull'aggressione subìta due giorni fa da una ventina di studenti dell'Istituto comprensivo San Giovanni Bosco di Catania da parte di alcuni ragazzi al Fortino, a 200 metri dalla scuola. Le pattuglie del commissariato San Cristoforo erano intervenute subito sul posto acquisendo le prime testimonianze e stanno visionando le le riprese di sistemi di videosorveglianza presenti in zona.

Uno degli studenti, in un filmato, si vede strattonato da alcuni ragazzi e gettato a terra. Secondo il racconto delle insegnanti, sarebbe stato colpito con calci e pugni. E' stato accompagnato in ospedale, ma per la fila al pronto soccorso i genitori hanno preferito tornare a casa e sono tornati oggi in visita dai medici.

In questura, intanto, si sono recate le insegnanti che hanno assistito all'aggressione e la madre del ragazzo per presentare una denuncia sull'accaduto, così come aveva preannunciato la dirigente scolastica, Valeria Pappalardo perché "preoccupata per la sicurezza degli studenti" e perché "non è possibile che il gesto, gravissimo, resti impunito".