Bangante anziano salvato da un sub al porto di Ognina

Un bagnante anziano che rischiava di annegare nei pressi del porto di ognina è stato soccorso da un diportista, pescatore in apnea. L'uomo si era tuffato dagli scogli di via Villini a Mare, non riuscendo poi a risalire per via della risacca, ferendosi nel tentativo di uscire fuori dall'acqua. I presenti, dopo aver cercato invano di aiutarlo, hanno attirato l'attenzione di un gommone in entrata al porto. Il conducente non ha esitato a gettarsi in acqua, salvandolo e trasportandolo a terra, dove è stato consegnato alle cure dei sanitari del 118. Il fatto è avvenuto domenica pomeriggio.