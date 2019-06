Flirt a "Ballando con le Stelle" tra Mia Gabusi e Marco Leonardi

In un’intervista, concessa al settimanale Di Più, la ballerina Mia Gabusi di "Ballando con le Stelle" ha confessato che c’è fra lei e lo youtuber catanese Marco Leonardi qualcosa di più della semplice amicizia. Mia Gabusi frequenta il liceo a indirizzo sportivo di Manzoni di Bologna e ora sta preparando la maturità. Per ora prima lo studio e poi con Marco si vedrà. “Diciamo che fra noi qualcosa è successo - ha detto la diciannovenne-. Ma con la fine di ‘Ballando con le Stelle’ Marco e io siamo tornati ciascuno alla sua vita, a più di mille chilometri di distanza: lui a Catania, io a Bologna. Non lo so se la nostra relazione continuerà: dipende da quello che lui vuole fare. Se dovessi perderlo mi dispiacerebbe, ma non gli chiederei spiegazioni. Se invece lui mi cercherà e mi dirà che non vuole perdermi ne sarò felice”.