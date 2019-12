Ballo latino-americano, coppia catanese vince al "All Word Dance" negli Stati Uniti

Una coppia catanese trionfa al "All World Dance" a Orlando in Florida, negli Stati Uniti. Evelyn Trainito e Tony Caruso si sono aggiuducati 1° Posto per il duo salsa livello professionale, così come il 1° posto assolo salsa livello professionale per Tony Caruso e il 2° posto assolo salsa livello professionale per Evelyn. I due ballerini provengono dall'accademia Fuego Latino di Catania.

