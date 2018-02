E' stato ritrovato il bambino di 4 anni rapito da due sconosciuti. Il minore, di origini romene, era sparito intorno alle 20.30 di ieri sera nella zona del porto di Catania. Subito sono iniziate le indagini da parte dei carabinieri del nucleo radiomobile, capeggiate dal tenente colonnello Ruà.

Dopo alcune ore dal rapimento, il piccolo è stato ritrovato in buone condizioni di salute nel campo rom di via San Giuseppe La Rena. I due rapitori lo avrebbero abbandonato lì, ma nessuno del campo rom sarebbe coinvolto.

Successivamente sono stati individuati i due malviventi. I carabinieri hanno arrestato uno dei rapitori che si nascondeva in via Crocifisso presso uno stabile abbandonato, l'altro in via della Concordia presso la sua abitazione. Ancora in corso accertamenti e ricostruzioni sul movente del sequestro.