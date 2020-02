Erba alta e bambinopoli danneggiata in piazza Santa Maria Ausiliatrice

Piazza Santa Maria Ausiliatrice, nel quartiere di Cibali, ha urgente bisogno di manutenzione al verde ed alle strutture pubbliche, in particolare alla bambinopoli. Il consigliere del IV municipio Giuseppe Zingale, che ha sollevato la problematica su indicazione dei cittadini della zona, chiede a Palazzo degli Elefanti gli interventi necessari a ridare decoro ad un luogo situato a pochi passi da una parrocchia e che rappresenta l’unica area giochi della zona.

"Già due settimane fa - spiega - era stata effettuata una seduta itinerante, su segnalazione dei cittadini della zona, per rendersi conto della gravità del problema". In quell’occasione il consigliere Zingale aveva ribadito la necessità di curare le aiuole, riparare l’altalena danneggiata e ripristinare il funzionamento della piccola fontana in piazza Santa Maria Ausiliatrice. Oggi la situazione si è ulteriormente aggravata e, secondo Zingale, è necessario intervenire tempestivamente.