Monte Po, il sindaco Bianco consegna bambinopoli al quartiere

"Un gesto esemplare che merita di essere additato come esempio di buona politica non solo a livello cittadino ma anche nazionale". Così il sindaco di Catania inaugurando oggi un parco giochi in piazza Mercato a Monte Po, realizzato grazie alla donazione dei proventi del gettone di presenza, da alcuni consiglieri della V Circoscrizione.

"Siamo in un quartiere che ha davvero molti problemi - ha detto Bianco - ma adesso le cose stanno cambiando. Tanti gli interventi come questi ma quando tra qualche mese quando sarà pronta la nuova stazione della Metropolitana si romperà uno storico isolamento e avverrà la vera e propria svolta verso un futuro migliore". I lavori, coordinati dall'assessorato al Decentramento, retto da Nuccio Lombardo, presente oggi all'inaugurazione, sono stati realizzati dai tecnici della Direzione comunale "Giardini Pubblici", mentre i giochi sono stati installati dalla Multiservizi.