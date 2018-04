Bambinopoli e parchi nel quartiere San Giovanni Galermo

La bambinopoli di via Don Minzoni va assolutamente riqualificata e ampliata. Una richiesta, formulata dai residenti della zona e di cui il consigliere comunale Giuseppe Catalano si fa portavoce. Nello spiazzo dove si svolge il mercatino rionale c’è rimasto ben poco. San Giovanni Galermo, dopo decenni di richieste e segnalazioni, vorrebbe avere altre piccole e grandi aree attrezzate, composte da scivole ed altalene, dove i bambini del territorio possano finalmente giocare in totale sicurezza.

"Per i sangiovannesi questa è un’assoluta necessità: avere impianti attrezzati con evidenti ricadute sociali nella periferia. Fino a poco tempo fa, San Giovanni Galermo era l’unica circoscrizione a non avere aree attrezzate. Il quartiere resta comunque senza parchi pubblici a causa dell’edilizia selvaggia che ha caratterizzato questa parte di Catania a partire dagli anni ’70", dichiara Catalano.

Palazzi su palazzi senza tenere in considerazione la possibilità di realizzare un parco per le famiglie “sangiovannesi”. "Da anni mi batto affinchè questo territorio diventi una specie di città giardino. In tutto questo tempo il quartiere non ha mai avuto uno spazio pedonale dove poter fare una passeggiata, andare in bici oppure giocare a calcio senza rischiare di essere investiti. In passato ho chiesto al comune di realizzare altri siti, dedicati ai più piccoli ed agli anziani, in via Marcellino e in via Orione. Impianti che, insieme al progetto per la costruzione del “Parco Flaminio” in via Villa Flaminia, puntano a rendere San Giovanni Galermo un quartiere più a misura d’uomo", conclude il consigliere.