Incontro con l’ex Cda di Banca Base, Confedercontribuenti: "Una vera delusione"

Questa mattina presso il Fourspa di Aci Castello, l’ex-cda di Banca Base ha convocato i soci, i correntisti e i depositanti, “per fare chiarezza, perché la vicenda legata all'attività di Banca Base, attualmente in amministrazione straordinaria, è ostaggio di confusione e inesattezze” – riporta il comunicato. Presente confidando realmente nella chiarezza anche Confedercontribuenti.

“ L’ex-cda di banca Base di Catania, in amministrazione straordinaria dal 13 febbraio scorso. ha chiesto di incontrare i soci e clienti per spiegare la loro verità su tutta la situazione – interviene Carmelo Finocchiaro presidente nazionale di Confedercontribuenti che ha partecipato all’incontro. – Mentre il commissario straordinario ancora non risponde alla richiesta di incontro per chiarire e porre soluzione alle numerosi difficoltà incontrate a causa del provvedimento di blocco dei conti correnti, avevamo accolto positivamente questo incontro che nei fatti si è risultato inutile perché non si è compresa la motivazione che ha portato al commissariamento e soprattutto quale futuro per i clienti che al momento risultano coloro che stanno pagando tale situazione".

"Sottolineiamo - conclude Finocchiaro - che non faremo sconti a nessuno ed auspichiamo che si accertino responsabilità da qualsiasi parte provengano e soprattutto che si risolvano celermente i problemi e disagi di imprese e famiglie che si vedono morosi non per proprie colpe".