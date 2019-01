Bancarotta sull'asse Italia-Croazia, sequestri per 10 milioni di euro

I militari della guardia di finanza di Catania hanno arrestato una persona e notificato 10 misure interdittive nell'ambito di un'inchiesta della locale Procura distrettuale su bancarotta messa in atto sull'asse Italia-Croazia. Nei loro confronti il gip ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare che ipotizza, a vario titolo, i reati di bancarotta fraudolenta, patrimoniali e documentali, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, autoriciclaggio e riciclaggio.

Le fiamme gialle stanno anche eseguendo sequestri per equivalente per oltre 10 milioni di euro e notificando l'interdizione dell'esercizio dell'attività d'impresa per la durata di un anno a 4 società commerciali nazionali e croate. Tra le persone destinatarie delle misure cautelari ci sono due professionisti catanesi e nove imprenditori, alcuni dei quali già noti alle cronache giudiziarie.