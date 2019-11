Banco Alimentare, Marano (M5S): "Inaccettabili i tagli mentre si spendono milioni per i cavalli"

“È inaccettabile il taglio, tra l’altro retroattivo, dei fondi per la Fondazione Banco Alimentare mentre si elargiscono 10 milioni per i cavalli cari a Musumeci ad Ambelia. Si rischia di far venire meno una grandissima opera di solidarietà sociale che aiuta migliaia di siciliani in condizioni di povertà”.

Lo ha affermato la deputata del Movimento Cinque Stelle all’Ars Jose Marano, a seguito della denuncia pubblica del presidente del Banco Alimentare della Sicilia orientale Pietro Maugeri che ha reso noto un taglio dell’88% dei fondi utili per l’affitto dei magazzini e il trasporto del cibo che viene donato. “Chiediamo al governo della Regione di recuperare le somme necessarie e di reintegrarle per far sì che la macchina della solidarietà possa proseguire nel suo meritorio lavoro. La Regione, inoltre, faccia una ricognizione dei tantissimi immobili di proprietà in modo tale da poterli concedere come basi logistiche e magazzini al Banco Alimentare. Dal canto mio, proporrò ai colleghi del Movimento 5 Stelle, di studiare una soluzione definitiva che metta il Banco alimentare e altri enti del terzo settore al riparo dai tagli”, ha aggiunto Marano. “Serve una riflessione del sistema di erogazione dei contributi così come attualmente concepito. Chi opera in settori di interesse generale e in ambito sociale e socio sanitario deve poter contare su contributi certi. La Colletta Alimentare aiuta oltre 227mila siciliani in difficoltà, distribuendo donazioni ed eccedenze alimentari ad oltre 700 strutture. Un’esperienza straordinaria che dura da anni e che rischia di essere depotenziata a causa di questo taglio - incomprensibile e ingiusto - comunicato agli interessati solo lo scorso mese di ottobre e che depotenzia l'intera struttura. Chi ha sempre sperato e contato nell’aiuto della Colletta Alimentare, per avere almeno un pasto e per sfamare i propri figli, adesso potrebbe non avere nemmeno questo importante supporto”, ha concluso la deputata pentastellata.