Sgominata banda specializzata nei furti in villa: tre arrestati

Davide Leanza, 42 anni, Giovanni Leanza, 24 anni, rispettivamente padre e figlio e Antonino Pino, 28 anni, sono stati arrestati dai carabinieri di Mascalucia in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del tribunale di Catania per i reati di furto aggravato e furto in abitazione in concorso.

Tra gennaio e febbraio del 2017, i tre avevano svaligiato diverse ville della provincia etnea, in particolare nei comuni di Zafferana Etnea, Mascalucia, San Giovanni La Punta e Nicolosi. Utilizzando autovetture sempre diverse, noleggiate nel capoluogo etneo da una parente, raggiungevano gli obiettivi e con il volto nascosto dal passamontagna entravano nelle proprietà utilizzando particolare violenza sulle cose e ignorando anche i sistemi antifurto.

Grazie alla prima denuncia presentata da una delle vittime ai militarii di Mascalucia è iniziata l’attività di indagine sulla banda traendo spunto da un numero di targa annotato da un testimone. Accertato che fosse quell’auto e che le altre che erano state noleggiate avevano un comune denominatore, ovverola donna legata da parentela con gli arrestati, tutti pregiudicati per reati contro il patrimonio, si è iniziato ad approfondirne gli spostamenti e le frequentazioni, utilizzando anche i GPS montati sulle autovetture noleggiate, che puntualmente posizionavano i mezzi vicino gli obiettivi presi di mira dai criminali.

Questi elementi di prova supportati anche da numerose testimonianze rese dalle vittime e da semplici utenti della strada che avevano incrociato i malviventi a viso scoperto, hanno convinto il Gip ,su proposta del magistrato titolare del fascicolo, ad emettere il provvedimento restrittivo. Gli arrestati, assolte le formalità di rito, sono stati rinchiusi nel carcere di piazza Lanza.