Bando Sidra, il consiglio comunale chiede l'annullamento

Il Consiglio comunale, presieduto da Giuseppe Castiglione, ha approvato nella seduta di prosecuzione di ieri sera due delibere e due ordini del giorno. Erano presenti in aula il sindaco Salvo Pogliese e gli assessori Alessandro Porto, Barbara Mirabella, Pippo Arcidiacono, Sergio Parisi.

Il primo documento, proposto dalla direzione Patrimonio e presentato dall'assessore Porto, ha avuto il via libera dell'Assemblea con 15 consiglieri favorevoli e un astenuto. Riguarda l'eliminazione dei vincoli relativi al prezzo massimo di cessione gravanti sugli alloggi realizzati in aree Peep - Piani per l'edilizia economica popolare - convenzionati ai sensi dell'articolo 35 della Legge 865/71 e, in particolare, l'approvazione dello schema di convenzione modificativa ed integrativa per l'affrancazione dei vincoli di legge (D.l. 70/2011, convertito in Legge 106 /2011). “Si tratta – ha detto Porto – di consentire a tanti cittadini l'acquisto della proprietà della casa in cui vivono, e sulla quale possono vantare solo il diritto di superficie, con un ribasso vantaggioso. Ciò arrecherà benefici ai cittadini e allo stesso tempo porterà respiro alle casse del Comune”.

Il consesso civico ha anche approvato l'ordine del giorno, prima firmataria la consigliera Francesca Ricotta, che impegna l'Amministrazione comunale gravata dal dissesto economico-finanzario all'annullamento dell'avviso di selezione ad evidenza pubblica per titoli, pubblicato l'8 gennaio scorso da Sidra S.p.A, per la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale di n. max 8 operai da inquadrare al II livello Ccnl Gas/Acqua per la rilevazione letture dei contatori dell'acqua. Il documento propone inoltre, per lo svolgimento del servizio, il distacco di personale della Multiservizi.

Il secondo ordine del giorno, presentato dal consigliere Sebastiano Anastasi come primo firmatario, impegna il Sindaco e la Giunta a chiedere con urgenza alla Prefettura la convocazione del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica per trattare la grave emergenza “incidenti stradali mortali” nell'area cittadina e metropolitana. Il sindaco Pogliese ha assicurato l'immediata comunicazione della richiesta al Prefetto. L'Aula ha infine dato l'assenso alla sdemanializzazione del tratto finale del vicolo Solitaria con passaggio tra i beni patrimoniali disponibili e successiva cessione a trattativa privata.