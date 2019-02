Bando Sidra, la rettifica dell'amministrazione

A parziale rettifica e a integrazione del comunicato inviato ieri, si precisa che l'Odg a firma della consigliera Fracesca Ricotta e di altri consiglieri inerente l'"Avviso di selezione ad evidenza pubblica per titoli per la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale di n. max 8 operai da inquadrare II livello Ccnl Gas/Acqua per la rilevazione letture contatori acqua" è stato respinto dall'Aula. Pertanto l'atto consiliare, a differenza di quanto precedentemente affermato, non impegna l'Amministrazione a revocare il bando per le assunzioni di Sidra S.p.A.