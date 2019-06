Barbagallo: "Lavori lungo l'A18 in ritardo, consorzio responsabile"

"Addebitare al passato le condizioni della rete autostradale non ripagherà gli automobilisti dei disagi che dovranno subire per raggiungere le localita' turistiche lungo la A18 Messina -Catania". Anthony Barbagallo parlamentare regionale del Partito democratico commenta così le dichiarazioni rilasciate da governo regionale e dai vertici del Cas.

"Ci aspettavamo che il governo regionale prendesse posizione denunciando le gravi conseguenze di una errata programmazione degli interventi - aggiunge Barbagallo - ed invece abbiano scoperto che anche per discerbare qualche chilometro di autostrada la colpa è sempre degli altri. Ho già formalizzato istanza di accesso agli atti per conoscere le ragioni che hanno impedito di effettuare questi lavori, in particolare quelli di discernimento, in bassa stagione o al più tardi entro i primo giorni di maggio. Chiederó subito la presenza dei vertici del Cas in IV commissione parlamentare ambiente e mobilita' - conclude - al fine di fare chiarezza in questa vicenda incresciosa che pesera' solo su automobilisti ed imprenditori che vivono di turismo".