Barbiere abusivo "recidivo" al viale San Teodoro: beccato ancora dalla polizia

Ancora lui, nonostante i sigilli e nonostante le disposizioni anti contagio. Così l'irriducibile barbiere del viale San Teodoro numero 7 è stato nuovamente beccato dalla polizia. Già lo scorso due aprile era stato pescato con le forbici in mano nel garage trasformato in salone da barba abusivo e gli agenti avevano posto i sigilli all'attività.

Anche in questa occasione, vedendo uscire dal garage un ragazzo, gli agenti sono entrati e hanno trovato il proprietario mentre stava tagliando i capelli ad un giovane ed un altro era in attesa. Il personale della polizia locale, squadra annona, ha denuncianto il proprietario del garage per il reato di violazione di sigilli e ha sequestrato il locale.

Nel corso dei controlli del quartiere Librino in via Zia Lisa è stato sanzionato il proprietario di un supermercato per il mancato rispetto delle norme volte a prevenire il contagio, poiché nessun dipendente indossava i previsti DPI ed inoltre non erano state fatte rispettare le misure consentendo l’ingresso ad un numero eccessivo di utenti e pertanto non potevano essere rispettate le giuste distanze di sicurezza, creando di fatto un sovraffollamento dentro l'attività commerciale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.