La capitaneria salva tre persone su una barca a vela alla deriva

Tre persone a bordo di un’imbarcazione in avaria nel mare di Catania sono state salvate dalla guardia costiera. E’ accaduto nella scorsa nottata, venerdì 26 aprile. La richiesta di soccorso alla sala operativa della capitaneria di porto etnea è arrivata in piena notte da parte di un’imbarcazione di 18 metri con motore non funzionante, ed impossibilitata a manovrare, a circa 50 miglia a est di Catania. A bordo tre persone, tutte di nazionalità britannica, partite da Riposto nel pomeriggio di ieri e dirette in Grecia.

La sala operativa ha immediatamente assunto il coordinamento delle operazioni di soccorso e, considerata la distanza dell’intervento, ha disposto l’uscita della motovedetta di guardia Sar Cp 304, che dopo aver raggiunto l’imbarcazione, ha proceduto ad effettuare il trasbordo delle persone per il successivo rientro nel porto di Catania. Contemporaneamente, l’imbarcazione in difficoltà è stata rimorchiata per un breve tratto, ma a causa della rottura dei cavi di rimorchio per l’eccessiva trazione è stata poi lasciata alla deriva.

Durante tutta la durata dell’intervento di soccorso, la sala operativa della Guardia Costiera ha costantemente seguito l’andamento delle operazioni. Una volta giunta a Catania, intorno alle 8, la motovedetta ha proceduto a sbarcare le persone soccorse, tutte in buono stato di salute, garantendo loro tutta la necessaria assistenza.