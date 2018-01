Barriera, iniziati i lavori di recupero e riqualificazione di parco Zammataro

Operai al lavoro per riqualificare finalmente parco Zammataro. L'area verde del quartiere di Barriera, dedicata al prete Giuseppe Zammataro in passato parroco della chiesa Santa Maria del Carmelo, si rifà il look. Dopo anni di abbandono, infatti, sono da poco iniziati i lavori per renderla nuovamente fruibile.

In passato il consigliere della seconda circoscrizione Vincenzo Crimi aveva più volte denunciato i numerosi atti vandalici che avevano distrutto il parco. Panchine divelte, sporcizia, rifiuti di ogni tipo, tombini scoperti dominavano la scena e il verde era ormai quasi un lontano ricordo.

Dopo un incontro avvenuto tra il presidente della seconda circoscrizione Li Causi, l'assessore ai lavori pubblici Salvo Di Salvo e il Sindaco Enzo Bianco sono stati approvati una serie di interventi. appena iniziati, per rimettere a nuovo Parco Zammataro.

"Nonostante le difficoltà economiche questo è un momento importante - afferma il presidente della seconda municipalità Vincenzo Li Causi - perché l'amministrazione comunale sta dimostrando che c'è la volontà di migliorare costantemente l'immagine della nostra città".