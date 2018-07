Barriera, spacciatori 'pizzicati' dalla polizia: trovata busta piena di erba

La polizia di Stato ha arrestato i pregiudicati Dumitru Daniel Bercu (cl. 1998) e Giancarlo Collura(cl. 1974), entrambi responsabili, in concorso tra loro, del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

Gli uomini della squadra mobile di Catania li hanno beccati all’interno del rione Barriera. Nel corso di un servizio di monitoraggio del territorio, dopo un breve lasso di tempo, gli agenti hanno notato arrivare uno scooter elettrico di colore bianco, con a bordo un giovane che, percorrendo una strada senza via d’uscita, procedeva guardandosi attorno con fare circospetto, dando l’evidente impressione di nascondere qualcosa. I poliziotti, rimanendo appostati, si sono quindi accorti che il giovane prelevava una vistosa busta in plastica che teneva adagiata sulla pedana dello scooter e la occultava tra le sterpaglie. Per poi salire sullo scooter ed allontanarsi.

Ma la sua corsa è stata breve, perché è stato fermato dalle forze dell'ordine che avevano osservato tutta la scena a distanza. Il giovane, cittadino di nazionalità rumena identificato in Dumitru Daniel Bercu, nell’immediatezza dei fatti non ha fornito spiegazioni plausibili in merito alla busta di cui era in possesso che, come si aveva modo di constatare ben presto, conteneva marijuana, per un peso di circa gr. 105. Per questo motivo la polizia ha deciso di procedere con una perquisizione domiciliare della sua abitazione ma senza trovare alcunché.

La perquisizione è stata però estesa in una casa attigua e comunicante, attraverso una porta interna, a quella di Bercu e nella disponibilità di un noto pregiudicato del posto. All’interno di questa abitazione, è stata rinvenuta e sequestrata un'altra quantità di marijuana, impacchettata nello stesso modo di quella trovata prima nella busta. Questa circostanza, insieme al fatto che le abitazioni dei due fossero comunicanti e che il mezzo utilizzato dal giovane rumeno fosse di proprietà di Collura, non lasciava alcun dubbio circa il coinvolgimento di entrambi i soggetti nella illecita attività di spaccio. Per questi motivi, entrambi sono dichiarati in stato di arresto e posti a disposizione dell’autorità giudiziaria.