Beccata a rubare tra gli scaffali di un negozio di via D’Annunzio

Lo scorso 19 maggio, personale delle volanti ha denunciato per il reato di furto aggravato una donna di nazionalità romena, M.M., classe 1980, incensurata, responsabile del furto di alcuni capi di abbigliamento all’interno del punto vendita di una nota catena di negozi, in via G. D’Annunzio. L’addetto alla vigilanza ha, infatti, notato una signora che si aggirava tra gli scaffali con fare sospetto e prelevava alcuni capi di abbigliamento che riponeva in alcune buste; per tale motivo, l'ha attesa all’uscita del negozio dove sono posizionate le barriere antitaccheggio, che al suo passaggio suonavano. Di fronte all’evidenza la donna ha ammesso le proprie responsabilità ed è stata, quindi, consegnata alle volanti nel frattempo intervenute. La merce sottratta, per un valore complessivo di 236 euro, è stata restituita alla responsabile dell’attività commerciale che formalizzava la denuncia presso gli uffici della Questura.

