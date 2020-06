Beccate dopo aver rubato alla Coin: denunciate due ragazze minorenni

Nel pomeriggio di ieri. personale dell’Upgsp in transito in via Etnea è stato fermato dalla responsabile del centro commerciale Coin, la quale ha riferito che due ragazze avevano appena compiuto un furto all'interno del negozio scappando poi in direzione di Piazza Stesicoro. Gli operatori hanno bloccato a pochi metri di distanza le due giovani, una di 16 anni e l’altra di 15, le quali sono state trovate in possesso di due magliette griffate, del valore di circa 80 euro ciascuna. Dopo la formalizzazione della denuncia di furto da parte della responsabile del negozio, le due ragazzine sono state denunciate per il reato di furto aggravato in concorso e affidate ai loro genitori.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.