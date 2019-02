Beccati con il "fumo" addosso: arrestati giovani pusher

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della compagnia di Palagonia hanno denunciato due ragazzi del posto, di 17 e 21 anni, ritenuti responsabili di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

I due giovani erano fermi in via Penninello quando, vedendo passare la gazzella dei carabinieri, hanno gettato a terra due involucri di plastica. Gesto che non è sfuggito ai militari di pattuglia che, scesi dall’autoradio, hanno bloccato i due, recuperando anche due confezioni, contenenti complessivamente circa 30 grammi di marijuana, suddivisa in 27 dosi pronte ad essere “piazzate”. La droga è stata posta sotto sequestro.