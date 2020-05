Beccati dopo aver rubato parti di motocicli: arrestati

I carabinieri di Mascalucia, coadiuvati dal Nucleo Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania, hanno arrestato per furto aggravato in concorso e danneggiamento, un 42enne e il suo complice 45enne Salvatore Giuseppe Guardo, quest’ultimo pregiudicato, entrambi catanesi. I due, scavalcandone la recinzione, si sono intrufolati all’interno di un’area privata in via Calatafimi rubando alcune carenature di uno scooter ed il motore di un motociclo ma, per loro sfortuna, sono stati notati dai militari, i quali hanno sbarrato la strada all’autovettura Renault Scenic, a bordo della quale avevano già caricato la refurtiva. I due sono stati bloccati ed ammanettati. Il giudice ha convalidato l’arresto dei due uomini, disponendo per loro l’obbligo di dimora nel comune di Catania.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.