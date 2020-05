Beccato a vendere "palline' di cocaina per strada: arrestato pusher

La polizia ha arrestato Antonino Gangi, (del 1993) pregiudicato, per detenzione e spaccio di cocaina. Nell’ambito dei servizi predisposti dal Questore di Catania Mario Della Cioppa finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel rione di San Giovanni Galermo, gli Agenti della Squadra Mobile - Sezione “Antidroga”, transitando per via Sebastiano Catania, in prossimità dell’ufficio postale, hanno notato il pregiudicato Antonino Gangi che, dopo aver parcheggiato la propria auto, si è diretto, con fare circospetto, verso un soggetto che lo attendeva. Insospettiti, senza mai perdere di vista il Gangi, hanno notato quest’ultimo cedere al pedone un involucro di colore bianco ricevendo una banconota da 20 euro. Bloccati i due, gli Agenti hanno ritrovato, all’interno di un pacco di sigarette detenuto dall’acquirente, l’involucro poco prima ceduto dal Gangi contenente cocaina. Nel proseguo dell’attività investigativa, è stata eseguita una perquisizione all’interno dell’abitazione del Gangi che ha consentito di rinvenire e sequestrare, altre 10 confezioni della stessa sostanza stupefacente per complessivi 7 grammi, materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e una somma di denaro ritenuta provento dell’attività illecita. Espletate le formalità di rito Gangi è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

