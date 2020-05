Beccato mentre vende dosi di cocaina in strada: arrestato

I carabinieri di Scordia, coadiuvati dai colleghi dello squadrone Eliportato Cacciatori Sicilia, hanno arrestato il 21enne Giuseppe Xalfa del posto, ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Nel corso di un servizio finalizzato alla repressione dei reati in materia di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, i militari hanno sorpreso il giovane pusher in via IV Novembre mentre piazzava due dosi di cocaina ad un 35enne del luogo. Bloccati entrambi, gli operanti, previa perquisizione, hanno rinvenuto: nelle tasche del pusher i 20 euro appena incassati dalla cessione dello stupefacente, mentre l’assuntore ha consegnato spontaneamente le due dosi di cocaina appena acquistate. Estendendo la perquisizione in casa del 21enne, i carabinieri sono riusciti a rinvenire e sequestrare altre 15 dosi di cocaina che lo stesso aveva occultato all’interno di un’avvolgibile. L’acquirente è stato segnalato alla Prefettura di Catania per l’uso personale di sostanze stupefacenti, mentre l’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato relegato agli arresti domiciliari.

