Beccato con la cocaina nelle mutande: arrestato un uomo alla villa Bellini

Nella serata di ieri, i poliziotti, hanno effettuato alcuni controlli nella zona della villa Bellini; un uomo, poi indentificato come Giuseppe Ferro, che in quel momento era intento a dialogare al telefono, è stato bloccato dagli agenti perché, verosimilmente, in attesa di potenziali acquirenti.

Nel corso del controllo, il soggetto, che mostrava un evidente nervosismo, è stato trovato in possesso, occultato all’interno della biancheria intima, di un involucro in cellophane contenenteun grammo di cocaina, ed una somma di denaro, presunto provento dell’attività di spaccio.

Sospettando che Ferro potesse possedere ulteriore droga, è stata effettuata una perquisizione presso l’abitazione, nel quartiere San Cristoforo, che ha consentito di trovare e sequestrare, occultato sopra un mobile del bagno, un ulteriore involucro con sei grammi di cocaina ed un bilancino elettronico di precisione. Per questo motivo, Giuseppe Ferro è stato dichiarato in stato di arresto e posto adisposizione dell’Autorità giudiziaria.