Beccato mentre tenta il furto di un'auto: arrestato

I carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di piazza Dante hanno arrestato il 29enne catanese Santo Giamblanco, poiché ritenuto responsabile di tentato furto aggravato. A seguito di chiamata al 112 formulata dal proprietario di una Jeep Renegade, i militari, allertati dalla centrale operativa del comando provinciale, sono intervenuti in via Filadelfo dove il ladro aveva tentato di forzare lo sportello di una Jeep Renegade regolarmente parcheggiata. I carabinieri lo hanno bloccato ed ammanettato mentre fuggiva inseguito dal proprietario che lo aveva colto sul fatto. L’arrestato, in attesa del giudizio per direttissima, è stato posto agli arresti domiciliari.