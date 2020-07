Beccato con volatili di specie protetta: denunciato 60enne

I carabinieri di piazza Dante hanno denunciato un 60enne di Camporotondo Etneo, perché ritenuto responsabile di ricettazione e della violazione delle norme per la protezione della fauna selvatica. I militari, in via Dusmet, proprio a due passi dalla “Porta Uzeda” alle spalle di Piazza Duomo, hanno effettuato un controllo sul furgone Fiat Doblò utilizzato dall’uomo, al cui interno hanno trovato due piccole gabbie contenente 10 esemplari di cardellino “Carduelis” ed 1 canarino verdone “Chloris”, appartenenti a specie protette e tutelate da specifica normativa. I volatili sono stati immediatamente sequestrati ed affidati alle cure dei veterinari dell’Asp di Catania.

