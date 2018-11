Rapinatori sparano al Beer Fest per rubare l'incasso: un ferito

Un commando di rapinatori ha assaltato questa notte il padiglione del Beer Fest, a San Giuseppe La Rena, per rubare l'incasso della serata di sabato 24 novembre. Durante le concitate fasi della rapina, i banditi hanno esploso un colpo di pistola contro alle gambe di un amico del titolare, ferendolo per poi scappare. Bottino del colpo circa mille euro. Entrambi gli uomini erano col volto travisato: uno con un coltello e l'altro con l'arma da fuoco. Indaga adesso la questura di Catania. Il ferito non è grave e si trova ora al Garibaldi di Catania.

La nota del sindaco

Sulla vicenda è intervenuto con una nota sul suo profilo Facebook il sindaco di Catania, Salvo Pogliese."Qualcuno ha provato a sporcare il Beerfest, una delle iniziative più belle partorite nella nostra città, tanto da essere esportata in altri contesti territoriali. Il tentativo di rapina compiuto questa notte - a manifestazione chiusa, con gli stand vuoti e i soli organizzatori dentro per rimettere in ordine - da alcuni criminali balordi armi in pugno, ha colpito una iniziativa cresciuta negli anni grazie all'impegno di Gaetano, Francesco, Dario (ferito ad una coscia ma già dimesso: per fortuna sta bene, a lui l'abbraccio mio e di tutta la giunta) e di tutti gli altri ragazzi che vi si dedicano anima e corpo. È sempre stata una festa, all'insegna della buona birra, del buon cibo e della buona musica, e deve continuare ad esserlo: è il momento di stringerci attorno ai ragazzi, di non farli sentire soli, di dimostrare che i delinquenti non ci priveranno del piacere di stare insieme in una bella manifestazione, trascorrendo momenti spensierati, in sicurezza e tranquillità che sono assolutamente garantite".