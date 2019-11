Bellavia (Amt): "Nessuno vuole smantellare l'officina aziendale: oltre 100 mezzi nuovi a breve"

Era stato il consigliere Giuseppe Gelsomino di Catania 2.0 a lanciare l'allarme su uno "smantellamento" in atto dell'officina dell'Amt. Così abbiamo girato la questione direttamente al presidente della muncipalizzata del trasporto pubblico etneo, Giacomo Bellavia, che ha precisato i contorni della vicenda, smentendo seccamente qualsiasi ipotesi di smantellamento.

"Sono voci infondate - ha spiegato il presidente dell'Amt - perché l'officina ha in servizio attualmente circa 100 unità. Noi abbiamo acquistato di recente 42 nuovi mezzi, entro quest'anno ne arriveranno altri 27 e l'anno prossimo 40, tra cui alcuni completamente elettrici. Essendo mezzi nuovi, in garanzia e con una assistenza full service le esigenze del parco mezzi sono cambiate. Non vi sarà alcun costo per la manutenzione da affidare ai privati come paventato".

Bellavia ha sottolineato che alla luce dell'arrivo dei nuovi mezzi "il numero degli addetti all'officina va rivisto e si è chiesto a 20 di loro, in maniera volontaria, di ricoprire la mancasione di conducenti poiché vi è carenza in quel settore e dobbiamo mettere su strada 110 mezzi ogni giorno".

"Quindi nessuna chiusura dell'officina - precisa il presidente - ma soltanto la volontà di razionalizzare il personale alla luce di un parco mezzi nuovo".