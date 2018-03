Fanno esplodere il bancomat dell'ufficio postale, ma scappano via con i soldi macchiati

La scorsa notte a Belpasso, nell'ufficio postale di via Fiume, un gruppo di malviventi hanno fatto saltare lo sportello bancomat della filiale. Pare che i ladri abbiano prima sfondato la porta d'ingresso con un camion per poi far saltare, grazie a una carica di esplosivo, l'erogatore delle banconote, portando via il denaro contenuto all'interno.

Il sistema di sicurezza presente all'interno dello sportello però, ha attivato il macchiatore di banconote e i ladri hanno portato via soldi non spendibili. Sul furto stanno indagando i carabinieri del luogo.