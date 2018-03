Belpasso, il Comune ripara buche su strade provinciali, Caputo: "Gli enti sovracomunali latitano"

Così come avvenuto in altre circostanze, l’amministrazione comunale ha provveduto a riparare una serie di buche nell'asfalto della Strada provinciale 4/II tra Belpasso e Santa Maria di Licodia e lungo un primo tratto della Sp 14 Belpasso-Piano Tavola. Si tratte di strade di competenza dell’ex Provincia regionale, oggi Città Metropolitana di Catania, che sono state però lasciate al degrado perché da anni non viene eseguito alcun intervento di manutenzione.

"Abbiamo rattoppato le buche - spiega il sindaco, Carlo Caputo - nonostante si tratti di vie di collegamento che non sono di nostra proprietà e nonostante non bastino i soldi nemmeno per occuparci delle nostre strade comunali. Tuttavia il nostro senso di responsabilità ci spinge a intervenire ugualmente, perché si tratta di strade frequentate dai nostri cittadini, dove ci sono alti flussi di traffico e velocità più elevate, quindi è più alto anche il rischio di incidenti che possono essere causati dalle buche nell’asfalto. La situazione è grave e non possiamo continuare ad assistere in silenzio alla latitanza degli enti sovracomunali: le Province avevano un ruolo determinante per l’efficienza dei servizi e per risolvere problemi che i singoli Comuni non possono affrontare. Da quanto sono state trasformare in Liberi Consorzi di Comuni e Città Metropolitane, in tutta la Sicilia ci sono un abbandono e una devastazione che non si erano mai registrati in passato. A poco servono i nostri piccoli interventi, se non a tappare letteralmente qualche falla, ma il problema è strutturale e la politica dovrà trovare le soluzioni, a prescindere dal ritorno delle Provinc".

"Sono assolutamente fiducioso - concludo Caputo - nel senso di responsabilità e nell’impegno del presidente della Regione, Nello Musumeci, per dare velocemente risposte concrete anche a questo vero e proprio dramma amministrativo che alla fine pesa sempre sulle spalle e sulle tasche dei cittadini".