Associazione mafiosa, condannato un esponente del clan "Santapaola-Ercolano"

A Belpasso i carabinieri hanno arrestato il 59enne Carmelo Motta, sottoposto al regime degli arresti domiciliari, in esecuzione di un ordine per la carcerazione della Procura della Repubblica presso la Corte d’appello di Catania, perché condannato con sentenza definitiva alla pena di cinque anni di reclusione, per associazione mafiosa commessa a Catania e nel territorio siciliano sino a maggio 2012, derivante dall’appartenenza alla famiglia catanese “Santapaola- Ercolano”. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato rinchiuso nel carcere di Bicocca.