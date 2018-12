Belpasso, un edificio comunale diventerà una scuola

Il sindaco di Belpasso, Daniele Motta, ha siglato la convenzione per le misure di compensazione e riequilibrio ambientale, legate alla realizzazione dell’elettrodotto a 380 kV che TERNA S.p.A , il gestore italiano della rete elettrica ad alta e altissima tensione, realizzerà nel territorio del comune di Belpasso. Con tale contributo TERNA S.p.A supporterà il Comune di Belpasso nella riqualificazione di un edificio di proprietà comunale a Borrello, in via Anna Frank, che sarà destinato a ospitare iniziative a sostegno dei giovani, della loro cultura e istruzione.

A firmare la convenzione, per conto del gestore della rete, l'architetto Pietro Vicentini, il responsabile Unità centro sud tirrenica - autorizzazioni e concertazione - di Terna S.p.A. Il sindaco ha sottolineato con soddisfazione questo momento definendolo “l’ultimo atto di un percorso lungo e complesso, percorso iniziato dalle passate amministrazioni e continuato fino ai giorni nostri, e che si conclude adesso con un esito positivo per tutto il territorio. Il progetto mira a realizzare una scuola moderna e all’avanguardia restituendo così ai cittadini un fabbricato costruito oltre 30 anni fa e mai utilizzato. Con il contributo di TERNA S.p.A si restituirà quindi ai giovani un complesso accogliente e modernissimo”.

Il sindaco Motta riconosce l’importanza dell’infrastruttura elettrica che TERNA S.p.A vuole realizzare, che sarà linfa vitale per il territorio e in particolare per la zona industriale: “Ricordo - sottolinea Motta - che l’area di Piano Tavola conta oltre 300 aziende con attività produttive e industriali che vanno dalla carpenteria alla metalmeccanica, dall’agroalimentare alla farmaceutica. La diversità dei prodotti e l’elevata tecnologia rende la nostra zona industriale la colonna portante dell’economia del Paese. Una rete elettrica moderna ed efficiente è un asset importante per lo sviluppo e la crescita delle attività industriali e artigianali, indispensabile per ogni attività produttiva. Il Comune ringrazia TERNA S.p.A per l’investimento e l’attenzione dimostrata verso la Città di Belpasso e il suo territorio”.