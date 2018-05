Belpasso, minaccia ed estorce denaro a un imprenditore: arrestato

I carabinieri di Paternò hanno arrestato il 51enne belpassese Roberto Camarda, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla Corte di Appello di Catania. Nel periodo gennaio-aprile 2014 insieme ad altri cinque, tra i quali alcuni elementi di spicco della criminalità organizzata, costrinse sotto minaccia e atti intimidatori un imprenditore caseario del posto a consegnargli giornalmente dei quantitativi di latte con un danno economico stimato in oltre 20.000 euro.

Già condannato dai giudici, dovrà espiare una pena residua equivalente a sei di reclusione. L’arrestato è stato rinchiuso nel carcere di piazza Lanza.